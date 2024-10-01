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3,5 тыс. студентов зарегистрировались на состязания по нефтегазовому делу в Тюмени

Общество, 18:05 30 октября 2024

ТюмГУ (архив) | Фото: ТюмГУ (архив)

Около 3,5 тыс. студентов зарегистрировались на интеллектуальные состязания по направлению "Нефтегазовое дело", которое проводит ТюмГУ в рамках олимпиады "Я - профессионал".

Участники приедут из 327 российских университетов и трех зарубежных филиалов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Кроме того, ТюмГУ зарекомендовал себя соорганизатором направлений "Дизайн", "Педагогическое образование (основное)", "Социология" и "Экономика". Заключительные этапы по этим трекам также пройдут на площадках университета в Тюмени. Всего же на участие в 71 направлении VIII сезона олимпиады подано более 350 тыс. заявок.

Регистрация на олимпиаду открыта до 12 ноября. Отборочные этапы стартуют 15 ноября. Демоверсии заданий публикуются на сайте мероприятия.

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# олимпиада , ТюмГУ

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