Новый газопровод на Велижанском тракте обеспечит голубым топливом 20 СНТ

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Строительство газопровода диаметром 400 мм ведется на Велижанском тракте в Тюмени. Завершить работы планируется до конца ноября. Впоследствии от сети смогут запитаться около 20 СНТ, и останется задел на будущее.

Об этом сообщил представитель ООО "Газпром газораспределение Север" Борис Хачатуров на рабочей встрече, которую провел заместитель главы Тюмени Александр Ильин. Участники обсудили вопрос догазификации садовых обществ, сообщает пресс-служба городской администрации.

В рамках догазификации строительство сетей до границ участков в уже газифицированных населенных пунктах осуществляется без привлечения средств жителей.

По словам директора департамента потребительского рынка Елены Ереминой, из 165 тюменских СНТ 16 полностью газифицированы, 53 - частично. Чтобы попасть в программу догазификации, садоводам необходимо принять соответствующее решение на общем собрании собственников участков и обратиться в ООО "Газпром газораспределение Север".

Председатель МРО "Союз садоводов России", член общественного совета при Минсельхозе РФ Алексей Кучеров и депутат Тюменской городской думы, директор Центра поддержки садоводов Андрей Голоус добавили, что для дачников проводятся встречи, на которых специалисты рассказывают о самой возможности газификации, порядке проведения работ и действиях тюменцев, необходимых для осуществления этой работы.