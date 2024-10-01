На фестивале в Тюмени сказку "Конек-горбунок" прочитали на разных языках

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "В гостях у сказки "Конек-горбунок"" проходит в штабе общественной поддержки "Единой России" в Тюмени 30 октября.

Событие организовали по случаю юбилея известной сказки. 28 октября со дня первой публикации поэмы "Конек-горбунок" Петра Ершова исполнилось 190 лет. Произведение вышло в свет в 1834 году в Санкт-Петербурге, напомнила председатель ТРОО "Ишимское землячество" в Тюмени, руководитель фестиваля "В гостях у сказки "Конек-Горбунок" Ольга Пушкаревич.

Событие стало первым в цикле мероприятий, посвященных личности поэта и прозаика Петра Ершова.

"В 2025 году исполнится 210 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова. По этому случаю наше "Ишимское землячество" подготовило программу мероприятий. Будем проводить и фестивали, и экскурсии. "В гостях у сказки "Конек-горбунок"" — это только начало", — поделилась в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" Ольга Пушкаревич.

Она подчеркнула, что члены "Ишимского землячества" организуют много мероприятий, на которых стараются знакомить детей с культурой разных народов России. Фестиваль "В гостях у сказки "Конек-горбунок"" не стал исключением. Стоит отметить, что произведение переведено более чем на 30 языков.

"Сегодня мы знакомим малышей, с тем, как звучит сказка на разных языках народов мира. Будем читать ее на татарском, белорусском, болгарском, польском, английском языках", — сказала председатель ТРОО "Ишимское землячество" в Тюмени.

13-летняя школьница Алена прочитала отрывок на английском языке. По ее словам, "Конька-горбунка" она читала давно, произведение очень интересное и заслуживает того, что его перевели на много языков.

Для юных гостей подготовили разные активности. Известный в регионе мастер резьбы по дереву Святослав Шитов учил ребят расписывать деревянные игрушки в виде сказочной лошадки. Тюменка Людмила Заморникова организовала мастер-класс по росписи имбирных пряников. Она специально к фестивалю изготовила заготовки в виде Конька-горбунка, которые дети раскрасили по контуру.

Член "Ишимского землячества", известный работник культуры Владимир Федоренко провел викторину на знание сказки и игровую программу. Участие принимали как дети, так и взрослые. За правильные ответы вручали призы.

Инна Пахомова