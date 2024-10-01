Программу медицинской биотехнологии реализуют ученые Тюменского медуниверситета в межвузовском кампусе

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программу "Медицинская биотехнология" разработали и внедряют в Тюменском медицинском университете с начала нового учебного года. С открытием в Тюмени межвузовского кампуса ученые получат современные лаборатории для исследований по двум направлениям.

"К 2028 году, обкатав программу в лабораториях ТМУ, мы готовы уверенно зайти в лаборатории межвузовского кампуса по двум базовым направлениям: безопасность живых систем – это регенеративная, клеточная, инженерная технология и технологический инжиниринг – фармацевтические разработки, скрининг. Сейчас для наших магистрантов открыта лаборатория НИИ биотехнологий. В 2025 году планируется набор в лабораторию Морфолаб", - рассказала начальник подготовки кадров высшей квалификации, куратор образовательных программ магистратуры ТМУ Ксения Викулова во время заседания рабочей группы "Образование" проектного офиса по созданию межвузовского кампуса в Тюмени 31 октября.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программа медуниверситета позволит подготовить специалистов высокого уровня в области биомедицинских исследований, экспериментов по разработке инновационных продуктов, компетентных в области регенеративной и клеточной технологий.

Первыми магистрантами стали семь человек, они прошли установочную сессию. Сейчас выбирают научно-исследовательский профиль, работают над темой магистерской диссертации.

"Мы рассчитываем, что построение образовательной программы по модульному принципу будет сетевым для всех вузов – резидентов кампуса. Наши магистранты помогут сформировать научное сообщество для работы в проектных командах по развитию научно-технологического развития региона", - уверена Ксения Викулова.

Направление "Фармацевтическая биотехнология" вуз реализует вместе с партнером кампуса - компанией "Биокад".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Всего в программе четыре участника: ИТМО – лидер в области цифрового образования, Санкт-Петербургский медико-фармацевтический университет – биоинженерия, Высшая школа экономики – медицинская информатика и компания "Биокад" - производственная площадка для исследований. Связка с кампусом будет обеспечена следующим образом: если сейчас ядро этой программы – компания "Биокад", то ядро программы по медицинской биотехнологии мы видим в лабораториях, которые будут в кампусе", - подчеркнул ректор Тюменского ГМУ Минздрава России Иван Петров.

Программы развития биотехнологий на заседании рабочей группы также представили ученые ТюмГУ, ТИУ и ГАУ Северного Зауралья. Обсуждение темы продолжится до 2 ноября в рамках III Всероссийской научно-практической конференции "Образовательный ландшафт в медицинском университете: компетенции, технологии, практики". Участниками станут 20 медицинских вузов страны, иностранные специалисты сферы образования.

Напомним, проект строительства межвузовского кампуса мирового уровня в Тюмени реализуется в рамках национального проекта "Наука и университеты".

Анжела Лебедева