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Программу медицинской биотехнологии реализуют ученые Тюменского медуниверситета в межвузовском кампусе

Общество, 13:12 31 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программу "Медицинская биотехнология" разработали и внедряют в Тюменском медицинском университете с начала нового учебного года. С открытием в Тюмени межвузовского кампуса ученые получат современные лаборатории для исследований по двум направлениям.

"К 2028 году, обкатав программу в лабораториях ТМУ, мы готовы уверенно зайти в лаборатории межвузовского кампуса по двум базовым направлениям: безопасность живых систем – это регенеративная, клеточная, инженерная технология и технологический инжиниринг – фармацевтические разработки, скрининг. Сейчас для наших магистрантов открыта лаборатория НИИ биотехнологий. В 2025 году планируется набор в лабораторию Морфолаб", - рассказала начальник подготовки кадров высшей квалификации, куратор образовательных программ магистратуры ТМУ Ксения Викулова во время заседания рабочей группы "Образование" проектного офиса по созданию межвузовского кампуса в Тюмени 31 октября.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программа медуниверситета позволит подготовить специалистов высокого уровня в области биомедицинских исследований, экспериментов по разработке инновационных продуктов, компетентных в области регенеративной и клеточной технологий.

Первыми магистрантами стали семь человек, они прошли установочную сессию. Сейчас выбирают научно-исследовательский профиль, работают над темой магистерской диссертации.

"Мы рассчитываем, что построение образовательной программы по модульному принципу будет сетевым для всех вузов – резидентов кампуса. Наши магистранты помогут сформировать научное сообщество для работы в проектных командах по развитию научно-технологического развития региона", - уверена Ксения Викулова.

Направление "Фармацевтическая биотехнология" вуз реализует вместе с партнером кампуса - компанией "Биокад".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Всего в программе четыре участника: ИТМО – лидер в области цифрового образования, Санкт-Петербургский медико-фармацевтический университет – биоинженерия, Высшая школа экономики – медицинская информатика и компания "Биокад" - производственная площадка для исследований. Связка с кампусом будет обеспечена следующим образом: если сейчас ядро этой программы – компания "Биокад", то ядро программы по медицинской биотехнологии мы видим в лабораториях, которые будут в кампусе", - подчеркнул ректор Тюменского ГМУ Минздрава России Иван Петров.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Программы развития биотехнологий на заседании рабочей группы также представили ученые ТюмГУ, ТИУ и ГАУ Северного Зауралья. Обсуждение темы продолжится до 2 ноября в рамках III Всероссийской научно-практической конференции "Образовательный ландшафт в медицинском университете: компетенции, технологии, практики". Участниками станут 20 медицинских вузов страны, иностранные специалисты сферы образования.

Напомним, проект строительства межвузовского кампуса мирового уровня в Тюмени реализуется в рамках национального проекта "Наука и университеты".

Анжела Лебедева

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# биотехнологии , Медицина , Тюменский кампус , Тюменский медицинский университет

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