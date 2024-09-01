Тюменский кампус может стать новой площадкой для развития сотрудничества с Казахстаном

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский межуниверситетский кампус может стать новой площадкой для развития сотрудничества в сфере науки и технологий между Россией и Казахстаном. Реализацию проекта обсудили власти региона и ректоры тюменских вузов с казахской делегацией на рабочей встрече в правительстве Тюменской области 18 сентября.

"Уверен, мы найдем точки соприкосновения. Чем больше студентов разного культурного кода начнут включаться в совместные технологические проекты, тем больше шансов, что эти инициативы реализуются и будут продвигаться на рынке. Любая технология, в том числе с точки зрения технологического лидерства, преследует цель тот или иной рынок завоевать", – отметил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С концепцией кампуса гостей познакомила директор областного департамента науки и образования Вероника Ефремова. На территории возле озера Круглое и лесопарка им. Гагарина построят многофункциональный спортивный центр. Общественную инфраструктуру города дополнят учебно-лабораторный корпус, центр поддержки и развития талантливой молодежи, технопарк, конгресс-центр и гостиницы для студентов. Общая площадь составит 167 тыс. 300 кв. м.

Параметры объекта должны обеспечить реализацию 24 практико-ориентированных программ, которые вузы сейчас апробируют на своих площадках, позволить создать новые продукты и технологические решения, сразу передать их нужной индустрии. Также кампус будут отличать выбранные специализации, учитывающие социально-экономическую и научно-технологическую специфику региона. Это "Новые материалы", "Технологический инжиниринг", "Безопасность живых систем" и "Цифровая трансформация".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кроме этого, набирает обороты тема международного сотрудничества. Казахстан – один из первых международных партнеров, которые проявили интерес к реализации проекта, уточнила директор областного департамента науки и образования Вероника Ефремова. В тюменских вузах сейчас обучаются около 1 тыс. 700 студентов из Казахстана и примерно 700 ребят – в учреждениях СПО.

Напомним, межуниверситетский кампус реализуют в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

Виктория Макарова