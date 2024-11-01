Более двух миллионов рублей украли мошенники у ишимца

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более двух миллионов рублей украли мошенники у 36-летнего жителя Ишима. Мужчина хотел увеличить доход с помощью инвестиций, но попался на уловку преступников, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

В полиции потерпевший рассказал, что на сайте знакомств начал общаться с девушкой. После нескольких недель общения она сказала, что в их команде по инвестициям освободилось место и она может познакомить с трейдером, который будет консультировать по вопросам увеличения дохода. Затем поступил звонок от технической службы, оператор помог установить необходимое приложение на смартфон и попросил положить на счет 100 долларов.

Первую неделю мужчина получал доход. Он поверил, что платформа работает, и начал вкладывать более крупные суммы. Мужчина перевел на счет более двух миллионов рублей, но вывести деньги не смог, так как собеседники перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Сотрудники полиции устанавливают лица, причастные к совершению преступления.