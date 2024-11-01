На здании тюменской школы-сада изобразили Минина и Пожарского

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Мурал, посвященный Минину и Пожарскому, появился на здании тюменской школы-сада в пос. Московский, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"На нанесение рисунка у нас ушло 3 дня. Он отражает памятник архитектуры: на переднем фоне изображены Минин и Пожарский. На заднем – купола собора Василия Блаженного – отсылка к Москве. Ведь школа находится в поселке Московском (Тюменского района) и носит название "Московская", – сказал художник Тимофей Фролов.

Сама школа-сад – уникальный проект для Тюменской области. Под одной крышей строители совместили школу на 1 тыс. 100 учебных мест и детский сад на 350 воспитанников.

Объект должны были сдать в эксплуатацию в 2025 году, но планируется завершить работы раньше срока – в 2024 году.

Видео информационного центра правительства Тюменской области