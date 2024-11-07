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Тюменские железнодорожники в октябре перевезли 956 тыс. тонн грузов

Экономика, 14:48 07 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские железнодорожники в октябре 2024 года перевезли 956 тыс. тонн грузов, что на 12,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе – октябре 2024 года погружено 8,9 млн тонн (+4,1%), сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

С начала года по железной дороге в Тюменской области отправлено 6,6 млн тонн нефти и нефтепродуктов ( плюс 4,7% к январю – октябрю 2023 года), 442,5 тыс. тонн химикатов и соды (плюс 4,7%), строительных грузов – 191,8 тыс. тонн (рост в 1,4 раза), зерна – 145,9 тыс. тонн (рост в 1,4 раза), кокса – 227,8 тыс. тонн ( минус 4,3%).

В целом на Свердловской железной дороге погрузка в октябре составила 11,4 млн тонн, за десять месяцев 2024 года – 115,5 млн тонн.

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# Свердловская железная дорога

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