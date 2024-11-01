Жители Тюменской области прислали первые фото самых красивых мест региона

Радуга над полем в селе Носырева Нижнетавдинского района. Автор Вячеслав Яковлев. | Фото: из Телеграм-канала губернатора Тюменской области Александра Моора Радуга над полем в селе Носырева Нижнетавдинского района. Автор Вячеслав Яковлев. | Фото: из Телеграм-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Фотографиями самых красивых мест делятся жители Тюменской области. Первые работы они прислали в социальные сети губернатору Тюменской области Александру Моору, который объявил конкурс фотографий.

"Рамзия Ниязова прислала виды реки Тобол возле деревни Тоболтура Тобольского района. Очень атмосферный кадр с лодкой на берегу. Также делюсь кадрами Вячеслава Яковлева – автор поймал красивую радугу в селе Носырева Нижнетавдинского района. Ну и легкий туман на третьем фото тоже никого не оставит равнодушным", - представил фотографии и авторов глава региона в своем Телеграм-канале.

Он напомнил, что лучшую работу определят в конце декабря. Карточки можно присылать уже сейчас.

Все подробности – по ссылке.