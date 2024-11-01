Мужчина погиб на пожаре в Уватском районе

| Фото: пресс-служба МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба МЧС России по Тюменской области

Мужчина погиб при пожаре в частном доме в д. Солянка Уватского района 12 ноября, сообщает Управление МЧС по Тюменской области.

В тушении была задействована добровольная пожарная команда "Тараскуль" и спасатели МЧС России. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неисправное электрооборудование.

Всего за минувшие сутки на территории региона было зафиксировано девять техногенных пожаров. Так, сообщение о возгорании хозпостройки в садовом товариществе "Тараскуль" поступило в пятом часу вечера. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 80 кв. м, пострадавших нет.

Во втором часу ночи 13 ноября произошёл пожар в подсобном помещении по ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени. Огонь повредил внутреннюю отделку на площади 2 кв. м. Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.