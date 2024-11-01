  • 13 ноября 202413.11.2024среда
  • USD97,9559
    EUR104,2533
  • В Тюмени -6..-8 С 4 м/с ветер северо-западный

Мужчина погиб на пожаре в Уватском районе

Происшествия, 12:25 13 ноября 2024

пресс-служба МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба МЧС России по Тюменской области

Мужчина погиб при пожаре в частном доме в д. Солянка Уватского района 12 ноября, сообщает Управление МЧС по Тюменской области.

В тушении была задействована добровольная пожарная команда "Тараскуль" и спасатели МЧС России. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неисправное электрооборудование.

Всего за минувшие сутки на территории региона было зафиксировано девять техногенных пожаров. Так, сообщение о возгорании хозпостройки в садовом товариществе "Тараскуль" поступило в пятом часу вечера. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 80 кв. м, пострадавших нет.

Во втором часу ночи 13 ноября произошёл пожар в подсобном помещении по ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени. Огонь повредил внутреннюю отделку на площади 2 кв. м. Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:09 13.11.2024Оздоровительный центр заплатит подростку, на которого упали футбольные ворота
12:25 13.11.2024Мужчина погиб на пожаре в Уватском районе
11:00 13.11.2024Экс-замглавы Нефтеюганска подозревают в мошенничестве на 17 млн рублей
20:16 12.11.2024Пожар в хозпостройке ликвидировали в садовом товариществе под Тюменью