Флот Тюменского филиала ВНИРО отправился на зимнюю стоянку

| Фото: Пресс-служба ВНИРО | Фото: Пресс-служба ВНИРО

Суда Тюменского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии завершили навигацию и отправились на зимнюю стоянку для осмотра и планового ремонта. Всего в этом сезоне научный флот отработал в экспедициях 180 суток - на 10 % больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба института.

| Фото: Пресс-служба ВНИРО | Фото: Пресс-служба ВНИРО

Ученые Тюменского филиала провели на судах исследования на реках Обь, Иртыш и Северная Сосьва. На борту специалисты организовали первичный анализ рыбы и разбор отобранных гидробиологических проб. В этом году на собственном судне проведена новая для филиала экспедиция по среднему течению Оби и ее притокам в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

| Фото: Пресс-служба ВНИРО | Фото: Пресс-служба ВНИРО

После обработки собранного материала ученые смогут достоверно оценить запасы промысловых рыб, состояние водных экосистем в крупнейших притоках Оби и дать рекомендации по возможным объемам и местам промысла – сегодня это особенно актуально с учетом интенсивного развития рыбной промышленности ХМАО–Югры.