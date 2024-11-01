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Тюменский учитель преподает русский и литературу детям из Краснодона

Общество, 13:09 15 ноября 2024

Из сообщества Тюмень - Краснодон во Вконтакте | Фото: Из сообщества Тюмень - Краснодон во Вконтакте

Педагог из Тюмени Алексей Васильев уже второй год преподает русский язык и литературу в школе № 9 города Краснодона.

Алексей поделился, что в ЛНР его привело желание внести свою посильную лепту в восстановление мирной жизни в подшефном регионе.

Из сообщества Тюмень - Краснодон во Вконтакте | Фото: Из сообщества Тюмень - Краснодон во Вконтакте

"Здесь нехватка учителей. А еще мне хотелось таким образом какой-то вклад внести. Поучаствовать в тех событиях, которые сейчас являются важными, тревожными. Сделать что-то хорошее и полезное на уровне своей профессии. Чем могу. Поэтому я записался, приехал, поработал. И на второй год я уже ждал этого", - рассказал он.

Из сообщества Тюмень - Краснодон во Вконтакте | Фото: Из сообщества Тюмень - Краснодон во Вконтакте

Напомним, в рамках соглашения, заключенного в июне 2022 года, Тюменская область помогает с восстановлении социальных и инфраструктурных объектов в Краснодоне, систематически направляет учебную литературу в учреждения образования и библиотеки, оборудование для детских садов.

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# Краснодон , ЛНР

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