В Тюменской области право управления МКД получили еще три обслуживающие организации

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три обслуживающие организации получили право управления многоквартирными домами в Тюменской области с начала ноября. Как сообщает региональная Госжилинспекция, лицензии выдали обществам с ограниченной ответственностью "Зелёный квартал", "УКИКО" и "Космо".

С учетом новых УК в реестре лицензий Тюменской области сейчас содержатся сведения о 323 действующих управляющих организациях.

Напомним, законом запрещено осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии. Для получения этого документа соискатель должен соответствовать лицензионным требованиям, которые предусмотрены Жилищным кодексом РФ.