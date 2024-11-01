  • 25 ноября 202425.11.2024понедельник
  • USD102,5761
    EUR107,4252
  • В Тюмени -1..-3 С 1 м/с ветер южный

В Тюменской области право управления МКД получили еще три обслуживающие организации

Экономика, 17:46 25 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три обслуживающие организации получили право управления многоквартирными домами в Тюменской области с начала ноября. Как сообщает региональная Госжилинспекция, лицензии выдали обществам с ограниченной ответственностью "Зелёный квартал", "УКИКО" и "Космо".

С учетом новых УК в реестре лицензий Тюменской области сейчас содержатся сведения о 323 действующих управляющих организациях.

Напомним, законом запрещено осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии. Для получения этого документа соискатель должен соответствовать лицензионным требованиям, которые предусмотрены Жилищным кодексом РФ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госжилинспекция , управляющие компании

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:46 25.11.2024В Тюменской области право управления МКД получили еще три обслуживающие организации
15:56 25.11.2024В семь раз выросло количество вакансий с удаленным режимом работы в Тюменской области
13:32 25.11.2024В Тюменской области определили кадастровую стоимость 1,3 млн объектов капстроительства
12:27 25.11.2024В Тюменской области более 60 % соискательниц нашли работу в 2024 году