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Жители Тюменской области сдали в банки более 6,6 тонны монет на 7 млн рублей

Экономика, 16:03 03 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

1,3 млн монет на 7 млн рублей сдали в банки жители Тюменской области, Ямала и Югры. Общий вес превысил 6,6 тонны, сообщает отделение Банка России.

"Акция "Монетная неделя" проходит регулярно. Она позволяет вернуть осевшую в копилках мелочь в денежный оборот и сократить затраты на ее чеканку. В этом году к акции впервые присоединились сетевые магазины – почти 260 торговых точек в тюменском регионе. Это удобно для покупателей, так как для сдачи мелочи не требуется предъявлять паспорт, и выгодно для магазинов – монеты для расчетов им всегда нужны", – рассказала заместитель управляющего отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова.

Почти 40 % от общего количества сданных монет – 10 рублей, 20 % - 1 рубль. Жители Тюменской области, Югры и Ямала принесли в кассы банков и копейки – более 108 тыс. штук.

Участники акции могли обменять мелочь на банкноты или зачислить сумму на счет. Некоторые банки предлагали своим клиентам памятные монеты.

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# Банк России , памятные монеты

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