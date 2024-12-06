Александр Моор: Центр пилотирования полиолефиновых технологий имеет важное значение для отрасли

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Научно-исследовательская площадка имеет важное значение для отрасли. Центр – точная копия производственных мощностей предприятия, уменьшенная в сотню раз.

Об этом в Telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

“Уникальная инфраструктура сочетает в себе сразу 12 технологий получения полипропилена и полиэтилена в России. Наработки исследователей, которые сделаны в лаборатории, здесь будут доводить до промышленного масштаба. Будут создавать новые продукты и технологии получения базовых полимеров”, – написал глава региона.

Напомним, Центр пилотирования полиолефиновых технологий на нефтегазохимическом комплексе "ЗапСибНефтехим" в Тобольске глава региона открыл вместе с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко и министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

“Уже сейчас на Тобольской промышленной площадке производится каждая вторая тонна полипропилена и полиэтилена от общероссийского объема. СИБУР для Тюменской области остаётся надёжным и стратегическим партнёром. Наше сотрудничество продолжается 17 лет. Общая накопленная стоимость инвестпроектов компании за это время составила около триллиона рублей. Сумма колоссальная!”, – добавил он.

Губернатор поблагодарил руководство холдинга за выбор Тюменской области для размещения научно-исследовательского центра. Его появление ещё больше укрепит научно-технологический потенциал региона. “Мы ценим это доверие. Готовы и дальше поддерживать СИБУР в реализации совместных проектов”, – заключил Александр Моор.