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Ледовый городок и горку строят на Красной площади в Тобольске

Общество, 20:03 06 декабря 2024

из Telegram-канала Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала Петра Вагина

Ледовый городок и горку строят на Красной площади в Тобольске.

Глава города Петр Вагин заверил, что работы идут по графику, все будет сделано в срок.

“Настроение уже новогоднее, праздничное, за что спасибо всем, кто включился в общее дело украшения города”, – написал он в Telegram-канале.

Горка у кремля будет выше шести метров. Снежные фигуры на традиционном конкурсе появятся в сквере Семьи, любви и верности. По многочисленным просьбам там установят небольшую новогоднюю елку при поддержке Сбербанка.

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# ледовый городок , Петр Вагин , Тобольск

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