Ледовый городок и горку строят на Красной площади в Тобольске

| Фото: из Telegram-канала Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала Петра Вагина

Ледовый городок и горку строят на Красной площади в Тобольске.

Глава города Петр Вагин заверил, что работы идут по графику, все будет сделано в срок.

“Настроение уже новогоднее, праздничное, за что спасибо всем, кто включился в общее дело украшения города”, – написал он в Telegram-канале.

Горка у кремля будет выше шести метров. Снежные фигуры на традиционном конкурсе появятся в сквере Семьи, любви и верности. По многочисленным просьбам там установят небольшую новогоднюю елку при поддержке Сбербанка.