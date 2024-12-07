Трехсотлетие тюменского ковра отметили на фестивале

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Конкурс на лучшую частушку, концертная программа, интерактивные зоны, мастер-классы по ткачеству ждали тюменцев на сибирском фестивале тюменского ковра на пешеходной улице Дзержинского 7 декабря. Отметим, такое событие прошло третий раз. В 2024 году фестиваль посвящен 300-летию ковра.

Тюменский ковер несет большую и важную составляющую в позиционировании нашего сибирского города, сказал глава города Максим Афанасьев.

"Этот праздник дает возможность прикоснуться к прошлому, технологиям, которые использовались до настоящего времени. Важно, что мы чтим традиции, нематериальное культурное наследие изготовления ковров. Благодарю предпринимателей, которые активно подключаются и изготавливают изделия разных форматов, связанные с продвижением тюменского ковра", — добавил мэр.

На официальном открытии тюменцы и гости города увидели "Чудо рождения ковра" и стали участниками действа. Также для горожан организовали экскурсию по трем интерактивным зонам: "Тюмень ямщицкая", "Ярмарка" и "Выставка". Они все были связаны с погружением в историю ковра, посвящены разным временным периодам.

На первой точке, ближе к улице Республики, гостей встречали ямщик и баянист у саней. Напротив них расположились представители коллектива Музея крестьянского быта из дер. Насекина Тюменского района. Они приехали с самоваром на дровах, угощали прохожих сушками и чаем.

"У нас в музее тоже есть ковры. Рады, что идет возрождение интереса к тюменскому ковру. Обязательно должны были поддержать это мероприятие. Привезли для тюменцев чай двух сортов. Больше всего популярностью пользуется тот, который мы собираем сами. Это ферментированный иван-чай. Второй идет с лабазником", — поделилась директор музея Инна Нестерова.

Завлекали гостей к локациям фестиваля скоморохи — актеры театра "Мимикрия". В зоне "Ярмарка" всех поджидал купец, он демонстрировал интересовавшимся ковры от Ишимской ковровой фабрики. Особенно тюменцам понравилось изделие с изображением Конька-горбунка и Иванушки. Это современный ковер, подчеркнул актер, ему от силы пять лет.

Встреча с хранителем истории тюменского ковра Александром состоялась в локации под названием "Выставка". Он рассказал собравшимся о ковре, над которым трудились 50 женщин. Все с любопытством разглядывали представленное полотно, ведь помимо привычных алых цветов на нем красовались головы двух лошадей. Это современная копия с реального тюменского ковра. По словам хранителя, две конские головы символизируют супружескую верность. Такое изделие ткали и дарили в качестве приданого.

С ткацким делом тюменцы могли познакомиться со старинным занятием в одоме №32 на ул. Дзержинского. Опытные мастерицы учили гостей всех возрастов повязывать жички — короткие шерстяные нити.

"На мастер-класс приходят все — от мала до велика. Всем интересно, у всех все получается. Такие встречи проходят периодически на разных фестивалях. Традиционная технология создания ковра — трудоемкий процесс. Его сложно делать, если начать с обработки шерсти. Ее нужно состричь с овцы, прочесать и промыть ее, выкрасить, нарезать на жички, нарисовать рисунок для ткачества. В наше время скоростей, наверно, не каждому подходит эта работа, но мастерицы в Сибири есть. Промысел традиционен для многих поколений женщин-сибирячек", — поделилась мастер ручного ткачества Ольга Козловская.

По ее словам, традиционный тюменский ковер хорошо вплетается в современность. Сейчас мастерицы создают с его элементами шапочки, броши, выполненные в этой технологии, сумки со вставками. Полноценное изделие, по мнению мастера, может стать отличным подарком на свадьбу или юбилей.

Студентки Варвара и Элина, побывавшие на фестивале, подчеркнули, что на событии можно узнать многое о тюменском ковре. "Интересно, что до сих пор Сибирская ковровая фабрика работает, на ней выпускают ковры. Я думала, что она уже закрыта. Здорово, что проводятся такие выставки, концерты, это классно", — сказали студентки.

Фестиваль организовало Тюменское агентство креативных индустрий при поддержке постоянных партнеров – Сибирской ковровой фабрики и мастерской "Тюменский махровый ковер".

Инна Пахомова