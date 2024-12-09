Январь 2025 года станет самым богатым на отдых для россиян

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новогодние каникулы для россиян начнутся 29 декабря 2024 г. и продлятся до 8 января 2025 г. Они будут на один день дольше, чем годом ранее.

При этом в январе есть еще шесть традиционных выходных по субботам и воскресеньям.

По постановлению правительства РФ, в связи с тем, что 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, их перенесут на 2 мая и 31 декабря соответственно.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Таким образом, январь 2025 г. станет самым коротким рабочим месяцем в году. Согласно производственному календарю, всего в первом месяце года 31 день, из них при пятидневной рабочей неделе будет 17 рабочих и 14 выходных.

Первая рабочая неделя начнется с четверга 9 января.

Анжела Лебедева