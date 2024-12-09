В Тюменской области водитель пытался передать автоинспектору 11 тысяч рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В покушении на дачу взятки инспектору ДПС подозревают 36-летнего водителя. Мужчина пытался передать инспектору 11 тыс. рублей, чтобы тот "забыл", что срок действия регистрации транспортного средства истёк. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 6 декабря сотрудник полка ДПС остановил на трассе машину, в ходе проверки документов выяснилось, что свидетельство о регистрации просрочено.

В патрульном автомобиле водитель попытался подкупить инспектора, но его задержали сотрудники правоохранительных органов.