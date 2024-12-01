В Тюмени будут соревноваться юные звезды синхронного плавания со всей области

фото федерации Тюменской области по синхронному плаванию фото федерации Тюменской области по синхронному плаванию

Кубок Федерации Тюменской области по синхронному плаванию пройдет в спортивном комплексе "Олимпия" с 14 по 15 декабря 2024 года. Соревнования состоятся в возрастных категориях: мальчики и девочки до 13 лет, юноши и девушки 13–15 лет, юниоры 15–19 лет. Участие в них примут более 200 спортсменов из разных городов области.

Первая секция по синхронному плаванию была создана в Тюмени в 2015 году бывшей участницей национальной сборной Украины Галиной Лобановой. Спустя несколько лет родилась целая Федерация синхронного плавания Тюменской области. Сегодня тюменским сихронисткам покоряются пьедесталы чемпионатов Уральского федерального округа.

Спортсменка из Тюмени Мария Деньгина стала призером всероссийских соревнований по синхронному плаванию "Жемчужина Югры", которые проходили 2-6 декабря 2024 года в Ханты-Мансийске. Тюменка заняла первое место в программе "соло произвольное", второе - "соло техническое". В итоге общий результат — второе мест.

Соперницами спортсменки выступили представительницы Московской области, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска и других городов. Всего в соревнованиях приняли участие более 180 спортсменов из 13 регионов России. Ранее в финале серии "Гран-при" в Калининграде Мария Деньгина завоевала призовое место и подтвердила звание мастера спорта России.