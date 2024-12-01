Более 100 печей-буржуек сделали для отправки бойцам СВО на заводе в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 печей-буржуек сделали для отправки бойцам СВО на заводе "СпецАвто-Восток" в Тюмени за два года. Шестую партию оборудования, незаменимого в полевых условиях, передали фонду "Путевка в жизнь" 17 декабря.

"Третью зиму делаем печи под заказ – все, что просит фонд. Большие печи для больших палаток и бань, маленькие и для небольших помещений. Часть металла мы заказываем специально, но используем и тот, что в остатках от нашего производства. Уже было шесть отправок, в каждой партии по 14-15 печей", – рассказал генеральный директор завода "САВ" Радион Хамидуллин.

Разрабатывают конструкцию печей сотрудники предприятия. Команда учитывает, что обеспечит конструкции наибольший коэффициент отдачи тепла при наименьшем расходе дров.

Он дополнил, что недавно также передали автомобиль УАЗ, собрали средства на закупку дронов. Собственными силами также делали "кошки" для саперов.

По словам президента фонда "Путевка в жизнь" Олега Мисько, с наступлением зимы печи очень нужны бойцам. В степях сильные ветры и мину один градус ощущается как минус 20.

"Пришли заявки на печи, и мы обратились в очередной раз к нашему попечителю. Завод "СпецАвто-Восток" – очень современное производство. Они смогли учесть все рекомендации военных, их советы. Предприятие за свой счет изготавливает печи. Наши волонтеры сегодня в центре на Московском тракте грузят очередную партию гуманитарной помощи. Груз отправим на Краснодон", - уточнил Олег Мисько.

Оттуда уже части разберут свои заказы. Следующую партию печей отправят в Белгородскую область.

Президент благотворительного фонда подчеркнул, что с начала специальной военной операции бойцам отправили только крупного оборудования на 188 млн рублей.

Для сбора гуманитарной помощи по заявкам участников СВО в Тюмени открыто более 50 точек. В сборах участвуют жители Тюменской области, предприниматели, предприятия и компании.

Оксана Корнеенкова