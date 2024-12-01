Печатной графике и анимации обучают в обновленной школе имени Митинского в Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

Корпус детской художественной школы имени Александра Митинского открыли после капитального ремонта в Тюмени 20 декабря. Обновленное пространство и новое, современное оборудование позволило увеличить число учебных дисциплин. Теперь ребят будут дополнительно обучать мультимедийной анимации и печатной графике.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщила руководитель художественной школы Галина Неупокоева.

"В этом году учреждению исполнилось 57 лет. Это исторически первый корпус, который принадлежал художественной школе Александра Павловича Митинского. Проведен капитальный ремонт, школа создана практически с нуля. У нас появилось современное оснащение: проекционные доски, планшеты. Новое оборудование позволит расширить ряд учебных дисциплин. Помимо перекладной, появилась анимация мультимедийная, а также отделение графики, где ребята могут на офортных станках печатать свои работы", — рассказала Галина Неупокоева.

Кроме мастерских мультипликации и графики в школе также открыты кабинеты рисунка, живописи, истории искусств, декоративно-прикладного искусства. Все учебные классы выполнены в светлой и спокойной колористической гамме, чтобы ребята ощущали себя комфортно и могли полностью сосредоточиться на работе. В отделении мультипликации учащиеся уже работают над мультфильмами об известных тюменцах и исторических районах города, а в классе живописи рисуют тюменские памятники архитектуры: особняки Колокольниковых, Бровцына, Давыдовой, Войнова.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

"Та среда, та атмосфера, которая здесь появилась, на самом деле вдохновляет, — отметил глава Тюмени Максим Афанасьев. — Все это благодаря тем людям, которые вкладывали смыслы в проект, в дизайн, но главное — коллектив учреждения. Педагоги сопровождали все этапы работ и сделали все, чтобы корпус стал любимым домом".

Капитальный ремонт выполнен в рамках федерального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура".

Влада Нерадовская