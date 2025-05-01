Тюменской молодежи расскажут об инструментах пассивного дохода и научат инвестировать

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Форум развития финансовых навыков молодежи "Финансовый горизонт" планируют провести в Тюмени в октябре. На его организацию команда Александра Чуписова выиграла в первом конкурсе "Росмолодежь. Гранты" 647 тыс. 731 рубль.

"Форум будет продолжением нашего первого одноименного проекта. Он станет площадкой для объединения тюменцев, где главная цель закрепить полученные знания и научиться применять их на практике, задать вопросы экспертам и повысить еще больше уровень своих знаний", - поделился с корреспондентом "Тюменской линии" руководитель проекта Александр Чуписов.

Участниками могут стать жители Тюменской области в возрасте от 16 до 35 лет. В ходе каждой лекции молодежь получит теоретические знания, подкрепленные практическими примерами и рекомендациями, которые можно сразу же применять в повседневной жизни. Ребята узнают про личные финансы, дашборд личных трат, финансовые резервы и накопления, а также им расскажут про этапы создания капитала, инструменты пассивного дохода и многое другое.

Чтобы присоединиться к форуму, необходимо пройти регистрацию. О ее старте объявят в группе "Финансовый горизонт" во ВКонтакте.

Как отметил Александр Чуписов, первый проект по основам финансовой грамотности стартовал в начале года. В социальной сети уже выложена серия образовательных видеороликов, прошли прямые эфиры, мастер-классы, впереди - серия настольных игр, направленных на повышение финансовой грамотности.

Возрастное ограничение: 16+

Напомним, что из Тюменской области в конкурсе Росмолодежи 10 проектов выиграли более 5 млн рублей.

Виктория Макарова