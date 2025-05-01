Еще три отряда школьников-спасателей создадут в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Еще три отряда школьников-спасателей создадут в Тюменской области в 2026 году. Их откроют в Тюменском и Ялуторовском районах.

За ними закрепят наставников от школ и кураторов из состава студентов-спасателей Тюменского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала руководитель проекта Лилия Крамер. Девушка выиграла в первом сезоне конкурса "Росмолодежь. Гранты" 867 тыс. 615 рублей.

"Контрольным показателем в проекте является вовлечение 1 тысячи 150 детей, но, думаю, сможем сделать и больший охват в школах региона. В области уже созданы четыре таких спасательных отряда, входящих во Всероссийский студенческий корпус спасателей – в Тюменском, Исетском, Юргинском и Тобольском районах. Активисты показывают большие успехи в сфере культуры безопасности", – поделилась автор инициативы.

Для наставников проведут образовательный курс, а для детей мастер-классы с упором на практическую отработку знаний. Также запланированы различные конкурсы видеороликов и выставки оборудования с предоставлением ребятам возможности не только посмотреть, но и попробовать использовать снаряжение спасателей.

Завершится проект конкурсом на звание лучшего школьного спасательного отряда ВСКС. Победитель получит кубок, а призеры расширенный комплект оборудования спасателя для проведения самостоятельных мероприятий.

"Результаты мы определим по оценке активности отряда в рамках деятельности проекта - сколько мастер-классов они провели самостоятельно, принимали ли участие в профильных конкурсах и олимпиадах и с каким итогом. Моя цель именно сформировать у детей навыки обеспечения личной и общественной безопасности и разжечь интерес к деятельности спасателей", - дополнила Лилия Крамер.

Руководитель проекта добавила, что грантовые средства пойдут на закупку учебного оборудования для проведения занятий и тренировок в отрядах, комплекты боевой одежды пожарного, манекены для отработки навыков первой помощи.

Напомним, что 10 проектов из Тюменской области выиграли в конкурсе Росмолодежи более 5 млн рублей. Среди них "Welcome Сибирь", "AI-бизнес трек", научная школа "Сигма", экскурсионная квест-игра "Купеческая Тюмень".

Виктория Макарова