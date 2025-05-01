Молодым предпринимателям Тюменской области помогут внедрить нейросети в свой бизнес

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Студентам и молодым предпринимателям Тюменской области расскажут о возможностях нейросетей и помогут внедрить их в реальный бизнес на проекте "AI-бизнес трек". На его реализацию тюменка Виктория Войтович выиграла в первом сезоне конкурса "Росмолодежь. Гранты" 803 тыс. 460 рублей.

"Сейчас именно у предпринимателей есть наибольший запрос по работе с искусственным интеллектом: как адаптироваться к новым цифровым условиям, выстраивать бизнес в меняющемся мире, как сэкономить ресурсы и при этом расти. А у студентов — желание развиваться и делать что-то полезное. Мы объединяем их в команды, чтобы получился обмен опытом и синергия: предприниматель делится бизнес-практикой, студент — цифровыми решениями", — рассказала корреспонденту "Тюменской линии" автор инициативы.

К участию планируется привлечь около 100 человек: 45 из Тюмени и по 15 из Ялуторовска, Заводоуковска и Упорово. Регистрация открытая — можно будет подать заявку и пройти отбор, заполнив анкету. По словам Виктории, ей важно собрать мотивированных тюменцев, которым интересно развиваться в этом направлении.

Цикл мероприятий по развитию мультинавыков стартует в сентябре. Он состоится в онлайн и офлайн-формате. Участники пройдут обучение по промт-инжинирингу, разработке чат-ботов, интернет-маркетингу, бережливому производству. Будут мастер-классы от экспертов по графическим и видеонейросетям, а также по упаковке и презентации проекта. В финале, который намечен на декабрь, — демодень, где команды представят свои AI-решения.

"Мы хотим, чтобы на выходе каждый участник имел не только знания, но и реальный результат", - добавила руководитель проекта.

Следить за анонсами можно в группе "Мастерская по навыкам искусственного интеллекта" во ВКонтакте и на странице Виктории.

Напомним, тюменцы выиграли на свои проекты в первом сезоне конкурса Росмолодежи гранты на 5 млн 234 тыс. 348 рублей. Среди них летняя научная школа "Сигма", экскурсионная квест-игра "Купеческая Тюмень", Международный женский управленческий форум "Точка роста" и другие.

Виктория Макарова