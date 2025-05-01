  • 21 мая 202521.05.2025среда
  • USD80,3075
    EUR89,9679
  • В Тюмени 11..13 С 7 м/с ветер юго-западный

Молодым предпринимателям Тюменской области помогут внедрить нейросети в свой бизнес

Общество, 18:07 21 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Студентам и молодым предпринимателям Тюменской области расскажут о возможностях нейросетей и помогут внедрить их в реальный бизнес на проекте "AI-бизнес трек". На его реализацию тюменка Виктория Войтович выиграла в первом сезоне конкурса "Росмолодежь. Гранты" 803 тыс. 460 рублей.

"Сейчас именно у предпринимателей есть наибольший запрос по работе с искусственным интеллектом: как адаптироваться к новым цифровым условиям, выстраивать бизнес в меняющемся мире, как сэкономить ресурсы и при этом расти. А у студентов — желание развиваться и делать что-то полезное. Мы объединяем их в команды, чтобы получился обмен опытом и синергия: предприниматель делится бизнес-практикой, студент — цифровыми решениями", — рассказала корреспонденту "Тюменской линии" автор инициативы.

К участию планируется привлечь около 100 человек: 45 из Тюмени и по 15 из Ялуторовска, Заводоуковска и Упорово. Регистрация открытая — можно будет подать заявку и пройти отбор, заполнив анкету. По словам Виктории, ей важно собрать мотивированных тюменцев, которым интересно развиваться в этом направлении.

Цикл мероприятий по развитию мультинавыков стартует в сентябре. Он состоится в онлайн и офлайн-формате. Участники пройдут обучение по промт-инжинирингу, разработке чат-ботов, интернет-маркетингу, бережливому производству. Будут мастер-классы от экспертов по графическим и видеонейросетям, а также по упаковке и презентации проекта. В финале, который намечен на декабрь, — демодень, где команды представят свои AI-решения.

"Мы хотим, чтобы на выходе каждый участник имел не только знания, но и реальный результат", - добавила руководитель проекта.

Следить за анонсами можно в группе "Мастерская по навыкам искусственного интеллекта" во ВКонтакте и на странице Виктории.

Напомним, тюменцы выиграли на свои проекты в первом сезоне конкурса Росмолодежи гранты на 5 млн 234 тыс. 348 рублей. Среди них летняя научная школа "Сигма", экскурсионная квест-игра "Купеческая Тюмень", Международный женский управленческий форум "Точка роста" и другие.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# искусственный интеллект , молодые предприниматели , нейросети , Росмолодежь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:39 21.05.202520 тысяч человек зарегистрировались на "Зелёный марафон" в УФО и Башкирии
18:25 21.05.2025216 пунктов сдачи ЕГЭ и ОГЭ в Тюменском макрорегионе обеспечат надежным электроснабжением
18:07 21.05.2025Молодым предпринимателям Тюменской области помогут внедрить нейросети в свой бизнес
17:56 21.05.202522 мая - события дня

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора