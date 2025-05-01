Для иногородних студентов сформируют туристические маршруты по Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Серию адаптационных выездных экскурсионных программ для студентов вузов и ссузов "Welcome Сибирь" запустят по Тюменской области в сентябре. Проект получил 475 тыс. 380 рублей в первом конкурсе "Росмолодежь. Гранты".

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала автор проекта, руководитель региональной программы по развитию молодежного туризма и студенческого объединения "Welcome - центр ТюмГУ" Алина Теплякова.

"Сам проект существует уже несколько лет. Он сформировался из личного запроса, когда я и моя команда еще обучались на кафедре сервиса и туризма ТюмГУ. И это как раз были пандемийные годы. Нам очень не хватало практики, выездов, мы стремились все сами изучить и погрузиться именно в молодежный туризм. Он отличается от классических экскурсий, поэтому и было принято решение создать экскурсии от молодежи для молодежи. Мы реализуем проект для ребят, чтобы они могли изучить регион, понять, какой он интересный и, возможно, остаться здесь после учебы, развивать свою карьеру", – добавила она.

По ее словам, инициатива в первую очередь направлена на знакомство иногородних студентов из вузов и ссузов с областью, чтобы помочь им быстрее адаптироваться к новым условиям жизни и узнать о культурном потенциале региона. Однако присоединиться могут и местные жители.

В этом году в проект включено новое направление – Ялуторовск. Туда организуют два однодневных автобусных тура. Также обновят туры в Тобольск. Если раньше студенты отправлялись на "Императорском маршруте", то в этот раз это будут две однодневные экскурсии на автобусе. Обновится программа и для пеших прогулок по Тюмени. Сейчас команда центра формирует план мест для посещения.

"Участвовать может любой студент. Отбор, конечно, будет. В прошлые годы мы выбирали по портфолио. Ребята заполняли специальную форму, и мы смотрели, кого взять. Также мы хотим привлечь Студсовет региона, чтобы участники их адаптационных мероприятий вошли в наш проект", - резюмировала Алина Теплякова.

Следить за анонсами можно в группе "Welcome - центр ТюмГУ" во ВКонтакте.

Напомним, что Тюменская область получила более 5 млн рублей в первом сезоне конкурса "Росмолодежь.Гранты". "Welcome Сибирь" стал одним из 10 победителей.

Возрастное ограничение: 16+

Виктория Макарова