Супруги погибших участников СВО смогут использовать их автомобили до вступления в наследство

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании в первом чтении приняли поправки в законодательство, позволяющие супругам погибших участников СВО использовать их автомобили до вступления в наследство.

В соответствии с документом супруги погибших участников СВО получат право пользоваться транспортным средством, которое было зарегистрировано за участником специальной военной операции, до официального вступления в наследство, сообщается на сайте Госдумы. Сейчас после смерти владельца транспортного средства регистрационное подразделение ГАИ прекращает его государственный учет, и за его использование близкие погибшего несут административную ответственность. В соответствии с Гражданским кодексом РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия.

"В случае окончательного принятия закона, для использования такого автомобиля супругам погибших бойцов потребуется оформить у нотариуса соответствующее свидетельство и приобрести полис ОСАГО", - отмечено в сообщении.