Александр Моор подписал соглашение с Национальным центром помощи детям

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Соглашение о сотрудничестве подписал губернатор Тюменской области Александр Моор с председателем попечительского совета Национального центра помощи детям Еленой Мильской. Об этом сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

"Это открывает новые возможности для взаимодействия в вопросах защиты детей. Особое внимание – интернет-безопасности и помощи юным тюменцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации", - обозначил параметры сотрудничества Александр Моор.

Глава региона подчеркнул, что безопасность и благополучие каждого ребёнка - общая цель: "Вместе сделаем всё возможное, чтобы защитить подрастающее поколение".