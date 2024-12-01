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Александр Моор участвует в заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в России

Губернатор, 19:27 20 декабря 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в России участвует губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

Проводит совещание президент России Владимир Путин.

Представители органов госвласти подводят итоги Года семьи, обсуждают виды дополнительных мер поддержки, которые могут повлиять на преломление демографической ситуации в стране.

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# Александр Моор , Владимир Путин , Год семьи

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