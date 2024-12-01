В Тюменской области продолжится строительство сооружений для защиты от паводка

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В предстоящие годы Тюменской области продолжится работа по строительству защитных сооружений для борьбы с паводком. Об этом в эфире программы "Итоги года с губернатором" 22 декабря сообщил губернатор Александр Моор.

"Например, будет построена большая дамба в Ялуторовске вдоль реки Тобол протяженностью почти пять километров. Она позволит в будущем защитить некоторые части города от возможного подтопления", - рассказал глава региона.

Он отметил, что построенные и реконструированные в 2016 и 2017 годах на реке Ишим гидротехнические сооружения в городе Ишиме и в селах Казанское, Абатское, Викулово в 2024 году помогли выиграть самый ценный ресурс – время. От момента получения информации, что идет большая вода, до момента, когда вода зашла на территорию Тюменской области в Казанском районе, было 11 суток.

"Кроме того, Росгидромет давал нам прогнозный максимальный уровень, мы к нему добавили еще один метр и оказались правы. На тех гидротехнических сооружениях, где ширина гребня позволяла, мы насыпали грунт и утрамбовывали его. Где-то застилали пленкой и выкладывали мешки с песком, где-то были комбинированные решения. И жизнь показала, что мы были правы", - рассказал губернатор.

Он подчеркнул, что именно консолидация всех сил помогла справиться с большой водой. "На борьбу с паводком вышли те, кто по долгу службы выполнял свои обязанности - работники МЧС, дорожники. Прекрасно отработали правоохранительные органы, не было ни одного случая мародерства, хотя превентивно было эвакуировано большое количество людей. Многие выходили на борьбу с паводком добровольно, по зову сердца", - добавил Александр Моор и поблагодарив жителей региона за помощь.

Любовь Голышева