Для гостиниц до 200 мест упростили процедуру подключения к электросетям

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дорожную карту по упрощению обязательных требований для реализации гостиничных проектов в России утвердило правительство. Она будет реализована в рамках проекта по сокращению нормативных правил для бизнеса "Регуляторная гильотина 2.0".

"Мы проанализировали, где можно безболезненно и оперативно облегчить требования к возведению гостиниц, чтобы снизить административное давление на бизнес и помочь ему удовлетворить возрастающий спрос наших граждан на внутренний туризм. Актуализация обязательных требований позволяет реализовывать более современные проекты, не снижая качество и правила безопасности", – прокомментировал руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

План мероприятий разработан совместно с экспертным сообществом и рассчитан до конца 2025 года. Их итогом станут принятые постановления правительства и приказы ведомств, а также внесение поправок в действующее законодательство.

Например: для гостиниц средних размеров с энергопотреблением до 670 кВт с фондом в 120–200 номеров станет доступен упрощенный порядок подключения к электросетям; срок рассмотрения заявки на технологическое присоединение сократится с 20 до 10 дней; будет проведен сбор и анализ предложений по изменению сводов правил, устанавливающих требования пожарной безопасности.

До одного месяца будет сокращен срок проверки оснований для вывода земельного участка на аукцион, сообщает кабмин.

Проект "Регуляторная гильотина 2.0" – это второй этап масштабной инвентаризации обязательных требований, которыми государство регулирует деятельность бизнеса.