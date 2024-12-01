  • 28 декабря 202428.12.2024суббота
  • USD100,5281
    EUR105,9522
  • В Тюмени -1..-3 С 6 м/с ветер юго-западный

Для гостиниц до 200 мест упростили процедуру подключения к электросетям

Экономика, 10:58 28 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дорожную карту по упрощению обязательных требований для реализации гостиничных проектов в России утвердило правительство. Она будет реализована в рамках проекта по сокращению нормативных правил для бизнеса "Регуляторная гильотина 2.0".

"Мы проанализировали, где можно безболезненно и оперативно облегчить требования к возведению гостиниц, чтобы снизить административное давление на бизнес и помочь ему удовлетворить возрастающий спрос наших граждан на внутренний туризм. Актуализация обязательных требований позволяет реализовывать более современные проекты, не снижая качество и правила безопасности", – прокомментировал руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

План мероприятий разработан совместно с экспертным сообществом и рассчитан до конца 2025 года. Их итогом станут принятые постановления правительства и приказы ведомств, а также внесение поправок в действующее законодательство.

Например: для гостиниц средних размеров с энергопотреблением до 670 кВт с фондом в 120–200 номеров станет доступен упрощенный порядок подключения к электросетям; срок рассмотрения заявки на технологическое присоединение сократится с 20 до 10 дней; будет проведен сбор и анализ предложений по изменению сводов правил, устанавливающих требования пожарной безопасности.

До одного месяца будет сокращен срок проверки оснований для вывода земельного участка на аукцион, сообщает кабмин.

Проект "Регуляторная гильотина 2.0" – это второй этап масштабной инвентаризации обязательных требований, которыми государство регулирует деятельность бизнеса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гостиницы , отели , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:20 28.12.2024В Тюменской области продолжится рост конкуренции за рабочую силу
10:58 28.12.2024Для гостиниц до 200 мест упростили процедуру подключения к электросетям
09:29 28.12.2024В Тюменской области выдали более 18 тысяч автокредитов с начала года
18:57 27.12.2024Тюменцы поделились опытом развития ресурса для бизнеса