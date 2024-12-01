Кинолог из Тюмени назвала правила безопасности для собак в фейерверк

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Правила безопасности для собак в фейерверк, которые помогут пережить питомцу новогодние залпы, назвала кинолог из Тюмени.

Шпицу Роме четыре года, его хозяйка Елена Мирошниченко с тревогой собаки из-за фейерверков и салютов под Новый год знакома очень хорошо. Животное суетится, паникует, пытается спрятаться, скулит от страха.

"Чтобы снизить стресс, мы дольше гуляем, плотно ужинаем перед прогулкой. Дома готовим уютное укромное местечко, куда кладем вкусняшки, чтобы там Рома мог пережить самое страшное", - поделилась советами Елена Мирошниченко.

Чтобы избежать проблем в каникулы, инструктор по дрессировке собак Екатерина Белова советует начинать заниматься подготовкой примерно за полгода. Придется запастись терпением или доверить обучение опытному кинологу. Если вы решили обучать любимца самостоятельно, то первое занятие нужно провести со специалистом, он подскажет наиболее эффективную схему.

Советы по адаптации к шуму: для прогулок стоит выбирать не только тихие улочки, но и шумные улицы. Среди игрушек должны быть пищащие, звенящие и мигающие. Не исключайте воздушные шарики.

"Если все-таки стресс присутствует, то в новогоднюю ночь лучше плотно закрыть шторы. В квартире оптимальным местом, где собака может пережить фейерверки, будет ванная комната. Там салюты и не видно, и меньше слышно. Заранее приведите питомца туда, успокойте. Обустройте удобную лежанку", - советует Екатерина Белова.

На руки лучше не брать, большинство собак это нервирует. Лучше сесть рядом, погладить, положить руку на грудь питомца. Поглаживание ушей успокоит четвероногого друга, пишет Влух.ру.