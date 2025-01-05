Проект "Перезагрузка" реализуют в реабилитационном центре Омутинского района

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Перезагрузка" реализуют в центре реабилитации несовершеннолетних Омутинского района. Коррекционные занятия с детьми проводят в студии детской реализации. Ребята развивают навыки общения через игры, сообщает социальное учреждение.

Кроме того, здесь регулярно проводят и занятия психолога с семьями, которые проходят реабилитацию. "Семейная мягкая школа" включает безопасные игровые упражнения для детей и родителей. Они раскрывают в себе свободу, смелость, чуткость, гибкость и умение адекватно выходить из любой сложной ситуации.

Сотрудники центра убеждены, что совместные мероприятия, в которых дети, подростки учатся взаимодействовать не только со сверстниками, но и с близкими людьми, родителями, помогают восстановить доверие, позволяют членам семьи стать ближе, почувствовать себя одной командой.