  • 5 января 20255.01.2025воскресенье
  • В Тюмени -1..1 С 7 м/с ветер южный

Проект "Перезагрузка" реализуют в реабилитационном центре Омутинского района

Общество, 15:46 05 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Перезагрузка" реализуют в центре реабилитации несовершеннолетних Омутинского района. Коррекционные занятия с детьми проводят в студии детской реализации. Ребята развивают навыки общения через игры, сообщает социальное учреждение.

Кроме того, здесь регулярно проводят и занятия психолога с семьями, которые проходят реабилитацию. "Семейная мягкая школа" включает безопасные игровые упражнения для детей и родителей. Они раскрывают в себе свободу, смелость, чуткость, гибкость и умение адекватно выходить из любой сложной ситуации.

Сотрудники центра убеждены, что совместные мероприятия, в которых дети, подростки учатся взаимодействовать не только со сверстниками, но и с близкими людьми, родителями, помогают восстановить доверие, позволяют членам семьи стать ближе, почувствовать себя одной командой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Омутинский район , социальная реабилитация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:35 05.01.2025В Тюменской области выбирают новый созыв Студенческого совета
17:03 05.01.2025Тюменцам предлагают послушать книгу Константина Лагунова в формате саунд-дизайна
16:31 05.01.2025Причину тяги к сладкому назвала диетолог из Тюмени
15:46 05.01.2025Проект "Перезагрузка" реализуют в реабилитационном центре Омутинского района