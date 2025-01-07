Не менее пяти тюменских предприятий будут развивать промышленный туризм

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Не менее пяти предприятий ежегодно планируют привлекать в промышленный туризм. В 2025 году стать открытыми для гостей планируют заводы не только Тюмени и Тюменского района, но и Ялуторовска. В частности, к промтуризму собираются примкнуть предприятия, задействованные в строительной сфере.

Руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов уверен, что промышленный туризм будет продолжать свое развитие. В регионе уже два года подряд реализуют отдельное образовательное мероприятие, на которое приглашают промышленные предприятия и представителей малого и среднего бизнеса. Практики и эксперты учат их разрабатывать маршруты. Поднимаются вопросы нейминга, продвижения турпродуктов.

По словам Дмитрия Пухова, на данный момент туроператоры Тюменской области организуют около 20 экскурсий на разные предприятия, в том числе знакомят с кондитерским производством.

Напомним, промышленный туризм начал активно развиваться в регионе еще в 2019 году, когда был создан туристический продукт “Черное золото Сибири”. Он существует до сих пор, не утрачивая свою популярность среди гостей из разных субъектов Российской Федерации.

В дальнейшем приток новых партнеров, которые сейчас активно работают с туристами, Тюменская область получила благодаря участию во Всероссийском акселераторе Агентства стратегических инициатив “Открытая промышленность”. Пустить на свои площадки туристов по его итогам в 2022 году решили пять предприятий.

“Производство стеклянной тары – захватывающее зрелище. Единственный производитель стеклотары в Уральском федеральном округе – “Стеклотех” предлагают свои экскурсии. Еще одна компания “Свеза” занимается производством фанеры. Когда мы впервые были на этом предприятии, то узнали, что там даже березы принимают СПА. Здесь рассказывают о технологии подготовки древесины, которая впоследствии становится всем известным строительным материалом. Одно из технологичных предприятий, полюбившимся детям, – это “Тюмень прибор”. На нем занимаются сборкой различных электроустановок. Гости могут даже попробовать сделать что-то сами в рамках этой экскурсии”, – перечислил несколько предприятий Дмитрий Пухов.

Он добавил, что в России реализуются очередная волна проекта “Открытая промышленность”. В 2024 году открытыми для гостей в Тюменской области стали компания “Ермолаев” и ферма “Рыбное подворье”.

Отдельный стимул развитию промтуризма в регионе добавил турпродукт “Город открытий”, который получился в содружестве Тюменской области и Комитета по туризму города Москвы. Сейчас по нему реализуются три направления.

По треку “Энергетика” ребята посещают профильный вуз Тюменского индустриального университета, предприятие “Тюмень прибор”, подстанции АО “Россети Тюмень”.

Еще одно направление проекта “Город открытий”, площадкой для которого стала Тюмень, – “Предпринимательство”. Детей приводят на единственную в стране кафедру предпринимательства на базе Тюменского государственного университета. На ней преподают сами бизнесмены. У участников трека есть возможность посетить несколько предприятий малого и среднего бизнеса,познакомиться с тем, как они работают. С учетом развития тренда включили посещение офисов и IT-компаний. Их представители рассказывают, как сейчас работать с кадрами в сфере информационных технологий.

Третий трек “Экология устойчивого развития” проходит в Тобольске. Флагманом из промышленных партнеров является компания “СИБУР”

Инна Пахомова