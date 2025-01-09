Участники СВО могут подать заявку на программу "Время героев" до 25 января

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Регистрация на участие в кадровой программе "Время героев" продлится до 14 часов 25 января.

Цель проекта - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников специальной военной операции для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

Среди выпускников первого потока - полпред в УФО Артем Жога, он стажировался в администрации президента РФ. В правительстве Тюменской области под руководством губернатора Александра Моора подготовку по разным направлениям проходит финалист программы Виктор Квасов.

Регистрация на второй поток открыта на сайте времягероев.рф. Также отправить заявку можно по почте: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70/54 Южно-Российский институт управления - филиал РАНХиГС.