Крупнейшие соревнования по биатлону пройдут в Тюменской области весной 2025 года

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Чемпионат России по биатлону в Тюменском районе и чемпионат России по биатлону в с. Уват пройдут в регионе в 2025 году, сообщает информационный центр правительства области.

Проведение чемпионата России по биатлону в Тюменском районе запланировано с 10 по 17 марта. Чемпионат России по биатлону в с. Уват продлится с 17 по 21 марта.

Отметим, 9 января отмечается день рождения отечественного биатлона. В Тюменской области профессионально этим видом спорта занимаются 472 человека. Подготовка спортивного резерва по биатлону — 26 спортсменов — осуществляется на базе Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой. 22 готовятся на базе Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий.

В Тюменской области насчитываются три заслуженных мастера спорта, четыре мастера спорта России международного класса, 40 мастеров спорта России, 77 кандидатов в мастера спорта, 174 спортсмена первого разряда. С достижениями тюменских атлетов можно ознакомиться по ссылке.

Для подготовки тюменских спортсменов в регионе действуют четыре биатлонных комплекса с лыжероллерными трассами в с. Упорово; Заводоуковск; с. Уват (лицензия IBU категории B); Тюменском районе, Областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" (лицензия IBU категории А).