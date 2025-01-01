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Трех человек спасли из пожара в Тюмени

Происшествия, 20:49 12 января 2025

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Тюменские огнеборцы ликвидировали пожар в квартире многоквартирного жилого дома на ул. Олимпийской в городе Тюмени 12 января. Сотрудники МЧС эвакуировали 10 жильцов и спасли 3 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар был оперативно ликвидирован на площади 10 кв. м. Предварительно информации о пострадавших не поступало. Всего в работе было задействовано 19 человек и 5 единиц техники Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Причина пожара устанавливается.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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