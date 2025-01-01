Тюменские студенты победили в первом этапе Кубка России по зимнему плаванию

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Спортсмены Тюменского индустриального университета Игорь Пиянзин и Константин Солдатов стали победителями сразу на нескольких дистанциях I этапа Кубка России по зимнему плаванию в Ивановской области.

По информации центра по внешним коммуникациям вуза, у Игоря Пиянзина первые места в 50 и 100 м брассом, комбинированной эстафете. На счету Константина Солдатова победа на 50 м вольным стилем и в смешанной эстафете.

"В этом году впервые Кубок России по зимнему плаванию официально проходил в статусе профессионального, а не любительского турнира. 25-метровый ледовый бассейн для проведения соревнований был создан в акватории озера Рубское, считающегося природной жемчужиной Ивановского края. Это реликтовое озеро ледникового происхождения, сохраняющее чистоту и прозрачность с видимостью до четырех с половиной метров", - рассказали в ТИУ.

В турнире приняли участие команды из 20 регионов страны – это более 100 участников в возрасте от 18 до 72 лет.