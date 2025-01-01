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Александр Моор поздравил жителей Салехарда с присвоением звания "Город трудовой доблести"

Губернатор, 09:40 16 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести" Салехарду. Со значимым событием жителей столицы Ямала поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Салехардцы это заслужили. В годы Великой Отечественной войны здесь, как и во всей стране, делали всё, чтобы приблизить победу. Местный рыбоконсервный завод стал одним из крупнейших производств консервов. Предприятие выпустило за четыре года продукции в 2,5 раза больше, чем за предыдущие 10 лет. А ведь на место мужчин, ушедших на войну, встали женщины и подростки", - написал глава региона в своих соцсетях.

Он добавил, что Салехард также давал фронту молочные продукты, здесь шили одежду для воинов, собирали деньги на строительство танков и другой техники.

Напомним, вместе со столицей Ямала почетное звание получили также Курган, Верхняя Пышма и Миасс. Теперь в Уральском федеральном округе насчитывается уже 12 городов трудовой доблести.

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# Александр Моор , Город трудовой доблести , Салехард

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