Александр Моор поздравил жителей Салехарда с присвоением звания "Город трудовой доблести"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести" Салехарду. Со значимым событием жителей столицы Ямала поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Салехардцы это заслужили. В годы Великой Отечественной войны здесь, как и во всей стране, делали всё, чтобы приблизить победу. Местный рыбоконсервный завод стал одним из крупнейших производств консервов. Предприятие выпустило за четыре года продукции в 2,5 раза больше, чем за предыдущие 10 лет. А ведь на место мужчин, ушедших на войну, встали женщины и подростки", - написал глава региона в своих соцсетях.

Он добавил, что Салехард также давал фронту молочные продукты, здесь шили одежду для воинов, собирали деньги на строительство танков и другой техники.

Напомним, вместе со столицей Ямала почетное звание получили также Курган, Верхняя Пышма и Миасс. Теперь в Уральском федеральном округе насчитывается уже 12 городов трудовой доблести.