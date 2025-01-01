Проект "Мужской разговор. Клуб Отцов" реализуют в Упоровском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Мужской разговор. Клуб Отцов" стартовал в Упоровском районе. Школьников будут знакомить с русской, немецкой, армянской, казахской и другими культурами. Ряд мероприятий посвятят Году защитника Отечества в России и Году героев в Тюменской области.

В 2025 году местное отделение Ассамблеи народов России Упоровского района планирует работать во взаимодействии со школами, культурными и общественными организациями, местной администрацией.

"Появится музей специальной военной операции. Помещение для него уже выделено. Планируется закупить новое оборудование для выпуска школьной газеты "Мужской разговор". Первый выпуск ее вышел в печать в декабре 2024 года. Выстраивается контакт с учащимися д. Шарыпино в Беларуси, где погиб житель района Булат Янтимиров. Впереди новые встречи и мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи, укрепление межнациональной дружбы народов, проживающих на территории Упоровского района", — поделился планами председатель местного отделения АНР.

Отметим, в 2024 году проект "Мужской разговор. Клуб Отцов" вошел в число победителей Всероссийского конкурса инициатив родительских сообществ. По его итогам на реализацию проекта выделен грант в размере 500 тыс. рублей.

Воплощает инициативу местное отделение Ассамблеи народов России совместно с Упоровской средней общеобразовательной школой, общественными организациями, учреждениями культуры, образования, национально-культурными автономиями и администрацией муниципалитета.

Основная цель проекта – гражданско-патриотическое воспитание молодежи, подчеркнул руководитель Упоровского местного отделения АНР, председатель местной казахской диаспоры Тулепберген Кудайбергенов.

"В 2024 году был создан школьный патриотический клуб. Ребята, в частности, изучают историю многонационального Отечества. В конце прошлого года для них были организованы познавательные, патриотические мероприятия и встречи, приуроченные ко Дню Героев Отечества", – рассказал он.

Так, в декабре члены гражданско-патриотического клуба побывали в с. Суерка Упоровского района, где почтили память погибших и возложили цветы к подножию памятника воинам Великой Отечественной войны, памятника немцам Поволжья, пострадавшим в годы репрессий. Еще одно мероприятие состоялось в День Героев Отечества в с. Бызово. Здесь ребята провели митинг на фоне баннера Героя Советского Союза Булата Янтимирова, помогли пожилым местным жителям убрать снег, привели в порядок памятник героям-землякам, побывали в музее Бызовской начальной школы, посетили родителей погибшего участника СВО, кавалера Ордена Мужества Руслана Мусаева, прочистили дорожки к Саду Памяти.