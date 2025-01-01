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Лимитрированную пластинку The Beatles продают в Тюмени за 7,6 тыс. рублей

Общество, 15:43 20 января 2025

"Авито" | Фото: "Авито"

За 7,6 тыс. рублей продают виниловую пластинку с музыкой легендарной рок-группы The Beatles в Тюмени. "Yellow Submarine" - самый дорогой лот тематической подборки, посвященной легендарным музыкантам, сообщает "Авито".

Как заявляет продавец, диск является оригинальным японским семидюймовым изданием, которые выпущено лимитированным тиражом.

Для многих меломанов аудиокассеты ассоциируются с детством и молодостью, когда всё было в новинку, и музыка дарила больше впечатлений. Для тех, кто хочет полностью погрузиться в ностальгию, нашли несколько фирменных аудиокассет The Beatles. Стоимость кассеты на платформе онлайн-объявлений – 4 тыс. 200 рублей.

Отметим, на третьей неделе января прошел Всемирный день The Beatles. 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где начали свой путь к славе тогда еще никому не известные молодые музыканты.

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