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Более 111 км сетей отремонтировали в Тюменской области по регпрограмме за два года

Экономика, 14:15 21 января 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 111 км сетей отремонтировали и обновили по программе модернизации систем коммунальной инфраструктуры в Тюменской области за 2023 и 2024 годы. Участвовали в этой работе шесть муниципальных образований.

Об этом сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Семён Тегенцев.

"На сегодняшний день все объекты завершены, и мы можем говорить о том, что программа выполнена на 100 процентов", - резюмировал глава департамента.

В 2025 г. работу в этом направлении продолжат. Объекты находятся на территориях, которые будут благоустраиваться по новому национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Подрядные организации на них меняют тепловые и водопроводные сети.

Оксана Корнеенкова

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# ЖКХ , национальный проект Инфраструктура для жизни , ремонт тепломагистрали

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