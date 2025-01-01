Семь пожаров произошло в Тюменской области 20 января
Происшествия, 12:47 21 января 2025
| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области
Семь техногенных пожаров зафиксировано за минувшие сутки в Тюменской области, сообщает региональное Управление МЧС России.
В с. Ярково на ул. Ленина загорелся автомобиль. Огонь повредил машину на площади трех квадратных метров. В Тобольске на ул. Сосновой горела хозпостройка. Пострадавших нет. Причина пожара – короткое замыкание.
На пожарах в Тюмени и СНТ "Автомобилист-2" Тюменского района погибли два человека.