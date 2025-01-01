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Семь пожаров произошло в Тюменской области 20 января

Происшествия, 12:47 21 января 2025

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Семь техногенных пожаров зафиксировано за минувшие сутки в Тюменской области, сообщает региональное Управление МЧС России.

В с. Ярково на ул. Ленина загорелся автомобиль. Огонь повредил машину на площади трех квадратных метров. В Тобольске на ул. Сосновой горела хозпостройка. Пострадавших нет. Причина пожара – короткое замыкание.

На пожарах в Тюмени и СНТ "Автомобилист-2" Тюменского района погибли два человека.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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