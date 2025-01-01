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На пожаре в СНТ "Автомобилист-2" под Тюменью погиб человек

Происшествия, 15:54 20 января 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Человек погиб на пожаре в частном жилом доме по ул. Огуречная в СНТ "Автомобилист-2" Тюменского района. Сообщение о возгорании поступило в полдень 20 января, рассказали в МЧС Тюменской области.

К прибытию первого пожарно-спасательного подразделения деревянный дом горел по всей площади. В условиях сильного задымления работало звено газодымозащитной службы.

Пожар был ликвидирован на площади 30 кв. м. Причина случившегося устанавливается. По факту происшествия прокуратура района организовала проверку. На место выехал и. о. районного прокурора.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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