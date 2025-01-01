Фестиваль юридической науки пройдет в Тюмени в феврале

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

III Всероссийский фестиваль "Law School Fest", посвященный Дню российской науки и 40-летию юридического образования и науки в регионе, пройдёт в Тюменском госуниверситете 7 и 8 февраля. На мероприятие приглашают учащихся 9−11 классов, студентов, аспирантов, преподавателей и научных работников, а также всех, кто интересуется юридической наукой, сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза.

Участников ждёт программа, насыщенная разнообразными мероприятиями. Так, на лекции-дискуссии "Судебный инжиниринг. Как выиграть дело в суде" слушатели узнают секреты успешного представления интересов в суде и получат полезные советы от профессионалов.

Участники игровых сессий "Юридическая мафия" и "Бункер" проявят свои дедуктивные способности и стратегии. Кроме того, они смогут познакомиться и обсудить научные идеи с единомышленниками в формате "быстрого свидания", научатся преодолевать трудности в научной деятельности. Проверить свои знания в области права можно будет во время квиза "Law School Quiz".

Для участия в фестивале науки необходима регистрация по ссылке до 5 февраля.