Бронза "Кубка Салавата Юлаева" – у тюменской команды

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту продолжаются в Уфе. Тюменский спортсмен Антон Письмак занял третье место в дисциплине “Двоеборье” 22 января.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, в результате напряженной борьбы по итогу двух дней соревнований Тюменская область занимает пятое общекомандное место. 22 января спортсмены проявили себя в дисциплине "Двоеборье".

“Всю мощь на спортивной дорожке показал Антон Письмак. Тюменский спортсмен занял третье место в дисциплине "Двоеборье" с результатом 29,20 секунд”, – сообщили в ведомстве.

23 января атлетов ждет заключительный день с преодолением "100 метровой полосы с препятствиями". Начало трансляции в 10 часов по местному времени.

Поддержать спортсменов и посмотреть соревнования можно в прямом эфире по ссылке. Возрастное ограничение: 0+.