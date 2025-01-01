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Бронза "Кубка Салавата Юлаева" – у тюменской команды

Спорт, 19:12 22 января 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту продолжаются в Уфе. Тюменский спортсмен Антон Письмак занял третье место в дисциплине “Двоеборье” 22 января.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, в результате напряженной борьбы по итогу двух дней соревнований Тюменская область занимает пятое общекомандное место. 22 января спортсмены проявили себя в дисциплине "Двоеборье".

“Всю мощь на спортивной дорожке показал Антон Письмак. Тюменский спортсмен занял третье место в дисциплине "Двоеборье" с результатом 29,20 секунд”, – сообщили в ведомстве.

23 января атлетов ждет заключительный день с преодолением "100 метровой полосы с препятствиями". Начало трансляции в 10 часов по местному времени.

Поддержать спортсменов и посмотреть соревнования можно в прямом эфире по ссылке. Возрастное ограничение: 0+.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , соревнования

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