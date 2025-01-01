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Автоинспекторы работают в усиленном режиме на опасных участках трассы в Тюменской области

Общество, 18:00 22 января 2025

скриншот видео Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Тюменской области

Автоинспекторы в Тюменской области работают в усиленном режиме на опасных участках федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, это связано с осложнениями погодных и дорожных условий.

На трассе – снегопад, метель, сильный боковой ветер, плохая видимость.

Сотрудники Госавтоинспекции по СИ-БИ радиостанциям призывают водителей к особой осторожности в сложных погодных условиях, рекомендуют снизить скорость, выбирать безопасную дистанцию, учитывать ограничение видимости.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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