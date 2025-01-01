Три пожара потушили в Тюменском районе 22 января

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три возгорания потушили пожарные в Тюменском районе 22 января. Два из них возникли из-за короткого замыкания, один - по причине нарушения правил устройства и эксплуатации печи, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Так, 22 января утром в д. Ушакова загорелся гараж на ул. Новой. Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество на площади 30 кв. м. Пострадавших нет. Вечером того же дня в с. Перевалово на ул. Испанской произошел пожар в жилом доме. Пожарным удалось оперативно ликвидировать огонь на площади 15 кв. м. Пострадавших нет. Затем поступил вызов о возгорании в хозяйственной постройке на ул. Цимлянской в Тюмени. Огонь повредил внутреннюю отделку и кровлю на площади 15 кв. м. Обошлось без пострадавших.

Всего 22 января зафиксировали шесть техногенных пожаров. Подразделения МЧС восемь раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и девять раз оказали помощь жителям региона. Отметим, что на водных объектах происшествий не зарегистрировано.