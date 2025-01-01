В тюменском аэропорту с вводом нового терминала появятся дополнительные выходы на посадку

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

После ввода нового терминала тюменского аэропорта Рощино порядок регистрации и предполётного досмотра не изменятся. Вход в аэровокзал останется на прежнем месте.

По информации аэропорта, появятся два новых выхода на посадку. Из-за этого для некоторых пассажиров изменится путь к вылету. Одним из самых заметных новшеств станет переезд зала повышенного комфорта и бизнес-зала. Они расположатся в новом здании. Попасть туда можно, пройдя регистрацию на общих стойках и через зону ожидания перейдя в новый терминал.

"Новое здание, построенное слева от действующего аэровокзала, заработает совсем скоро. Это лишь часть проекта, который мы реализуем до 2027 года. С ходом реконструкции все маршруты станут проще и понятнее. Например, вход в аэровокзал будет слева, в новом терминале", - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.