Новый нацпроект "Экономика данных" реализуют в Тюменской области по трем направлениям

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый нацпроект "Экономика данных и цифровая трансформация государства" запущен в 2025 году. Тюменская область подписала соглашение с Минцифры России о реализации трех федеральных проектов на территории субъекта. Это "Цифровое государственное управление", "Цифровые платформы в отраслях социальной сферы" и "Отечественные решения".

Об этом рассказал директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов на пресс-конференции в совместном информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" 30 января.

"Национальный проект "Экономика данных" продолжает уже реализованный нацпроект "Цифровая экономика", но на новом этапе. Когда те системы, которые были построены, те технологии, которые получили свое применение, уже накапливают определенную информацию, имеют возможность дальше это анализировать и применять. Всё, что было построено, нужно анализировать, корректировать и развивать дальше", — прокомментировал он.

Цель проекта "Цифровое государственное управление" — обеспечить развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде. Так, не менее 60% к 2030 году должна составлять доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Проект "Цифровые платформы в отраслях социальной сферы" предусматривает создание универсальных цифровых платформ в отдельных социально-экономических сферах для обеспечения эффективного электронного взаимодействия и исключения административных барьеров при оказании госуслуг и предоставлении социальных гарантий.

"Будем как регион активно смотреть в сторону федеральных платформ, во всем, что касается развития госулсуг определенных направлений. Мы участвуем в различных федеральных рабочих группах, видим, что министерства внедряют на своем уровне ведомственные информационные системы, и хотим внести свой вклад в развитие федеральных сервисов", — рассказал Станислав Логинов.

Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту должна составить 32% к 2030 году.

Цель проекта "Отечественные решения" — обеспечение перехода российских организаций ключевых отраслей экономики на использование отечественных разработок и оборудования. Доля российского ПО, используемого в деятельности органов госвласти субъекта, к 2030 году должна составить 100%.

Вера Коршунова